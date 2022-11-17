«Прямо из горла пил»: Вован и Лексус рассказали об алкоголизме Порошенко

Фото: twitter/poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко пристрастился к крепкому алкоголю. Такое мнение о политике высказали российские пранкеры Вован и Лексус, которые в разговоре с экс-президентом выдали себя за бывшего посла США в России Майкла Макфола.

— В разговоре с нами уже несколько раз прямо из горла пил, из бутылки, и по виду можно было предположить, что у него тяжелое похмелье. Видно, что лицо не очень хорошее. Постоянное выпивание в кадре, — рассказал Вован.

Второй пранкер поддерживает точку зрения коллеги. Он считает, что алкоголем Порошенко пытается заглушить обиду от проигрыша на выборах, когда он уступил пост президента Владимиру Зеленскому. Это и общая обстановка на Украине, утверждают пранкеры, подтолкнули Порошенко к алкоголизму, передает Пятый канал.

В том же разговоре с пранкерами Порошенко признал превосходство России над Украиной в вооружении. Бывший украинский лидер добавил, что Киеву необходимо приложить все усилия, чтобы в страну поставляли больше вооружения. По его словам, Украина нуждается в ЗРК и самолетах F16 и A10.

Экс-лидер Украины также заявил, что будущее его страны больше зависит от мудрости жителей Соединенных Штатов, чем от самих украинцев. Кроме того, политик подчеркнул, что не ставил перед собой цели исполнить Минские соглашения.