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Берлускони заявил, что только он может «заманить» Путина за стол переговоров с Украиной

Александр Афонин
В мире
Берлускони заявил, что только он может «заманить» Путина за стол переговоров с Украиной
Фото: shutterstock

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони выразил уверенность, что только он сможет привлечь президента России Владимира Путина к проведению переговоров с Украиной. Об этом сообщило британское издание Spectator со ссылкой на замглавы минкультуры Италии Витторио Згарби.

— Сильвио Берлускони считает, что только он может заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров, и намерен сделать это до (католического — прим. «ВМ») Рождества, — говорится в сообщении.

Как утверждает Згарби, экс-премьер серьезно намерен воплотить данный замысел в жизнь. По его словам, Берлускони уверен, что у него получится и это позволит войти ему в учебники истории «как всемирный герой», передает РИА Новости.

Переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине начались еще 28 февраля. С того времени прошло несколько раундов и были достигнуты определенные успехи. Однако по инициативе украинской стороны процесс остановился.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал «сигналы» от партнеров о том, что российская сторона хочет прямых переговоров. Украинский лидер в ответ на это предложил публичный формат диалога.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что формат публичных прямых переговоров не состоится, поскольку этому помешает Запад. По его словам, прежде всего диалог не нужен Соединенным Штатам, поскольку при такой встрече мировому сообществу придется выслушать доклад о страшных зверствах, которые совершала украинская сторона на территории Донбасса.

Украина Владимир Путин Переговоры Сильвио Берлускони
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