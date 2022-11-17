Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Одна полоса на участке 3-го Колобовского переулка будет недоступна для движения с 22 ноября по 28 февраля. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, на данном участке запрещена парковка транспортных средств.

До этого сообщалось, что боковой проезд улицы Кубинки будет временно закрыт в ночное время с 12 ноября по 28 февраля в связи с проведением строительных работ. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты.

Кроме того, на нескольких улицах в Северном Медведкове и Текстильщиках также ограничат движение транспорта. Там пройдут строительные работы и реконструкция инженерных сетей.

Так, с 15 ноября по 31 января движение будет ограничено на участках Полярной улицы и проектируемого проезда № 6204.

С 31 января по 31 марта ограничения будут распространяться на участок улицы Тихомирова. С 15 ноября по 15 февраля транспорт не сможет проезжать по участку Люблинской улицы от дома 2, строение 1, до дома 1, строение 1.