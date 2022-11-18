Памфилова призвала к жесткости по отношению к тем, кто уехал из России в 2022 году

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Глава Центрального избирательного комитета (ЦИК) России Элла Памфилова в четверг, 17 ноября, заявила, что необходимо быть более бескомпромиссным и жестким в отношении предателей и тех, кто пытается развалить страну изнутри.

Так руководитель Центризбиркома во время визита в Минск ответила на вопрос белорусских журналистов о возможных мер к иностранным агентам, а также лицам, сбежавшим из страны в период частичной мобилизации.

По словам Памфиловой, в российском обществе в настоящее время обострилось чувство справедливости, гражданского и национального достоинства, а также присутствует категоричность и бескомпромиссность в отношении таких людей.

— Сейчас ты или за страну, или за то, чтобы ее разрушить. На чьей ты стороне? Именно поэтому все наши важнейшие политические силы оказались настолько зрелыми, и возникло понимание того, что все наши идеологические, иные противоречия сейчас второстепенны, — подчеркнула руководитель ЦИК.

Элла Памфилова также отметила, что западные страны назначили Россию врагом. На этом фоне глава Центризбиркома задалась вопросом, зачем в таком случае «им улыбаться», пишет РИА Новости.

Накануне глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко письмо с предложением заморозить активы крупных предпринимателей и глав госкорпораций, которые уехали из страны после начала специальной военной операции на Украине.