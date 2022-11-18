Илон Маск обвинил юрфирмы США в манипулировании клиентами

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Американские юридические фирмы несут полную ответственность за манипулирование клиентами при коллективных исках. Такое обвинение на своей странице в одной из социальных сетей вынес основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

По его словам, нападающей стороной в коллективных исках являются именно юридические организации. Бизнесмен заявил, что такие фирмы просто-напросто находят кого-нибудь, чтобы «сделать своей куклой». Так Маск прокомментировал иск против себя со стороны акционеров компании Tesla.

Предприниматель назвал действующее законодательство о коллективных исках «массивным бременем» для жителей Соединенных Штатов. Илон Маск также обратил внимание на необходимость юридических реформ в стране. По его словам, все эти недостатки также привели к росту цен на медицинские услуги в США, пишет РИА Новости.

Накануне Маск заявил, что ему тяжело даются трудности, которые стоят перед его компанией Tesla и вызваны нарушениями цепочек поставок в связи. Предприниматель заявил, что работает на пределе своих возможностей.