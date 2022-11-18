США призвали Зеленского выбирать выражения после ракетного инцидента в Польше

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Американский истеблишмент в последние несколько дней интенсивно контактировал со своими европейскими союзниками и окружением Владимира Зеленского, побуждая их осторожнее комментировать ракетный инцидент в Польше, сообщает газета Politico со ссылкой на анонимные американские и европейские источники.

По информации американских журналистов, за последние 48 часов телефонных диалогов высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов также потребовали от своих союзников по НАТО «воздержаться от категоричных заявлений» до завершения официального расследования произошедшего.

Полярные точки зрения по инциденту — одно из первых серьезных расхождений, наблюдающихся в риторике Вашингтона и Киева. В статье говорится, что в правительственных кругах США склонны принижать значимость происходящего, однако прогнозируемое замедление боевых действий на Украине чревато тем, что конфликт может затянуться на всю зиму. За это время разногласий между США и Украиной станет еще больше, пишет РИА Новости.

В этой связи экс-сотрудник госдепартамента США Хизер Конли отметила, что ракетный инцидент в Польше стал «по-настоящему важным испытанием» для Вашингтона, его союзников по НАТО и самого Киева.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. The Washington Post со ссылкой на информацию разведки США сообщило, что взрывы в Польше были вызваны одной или двумя украинскими зенитными ракетами С-300, которые отклонились от курса.