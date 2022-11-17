WP: В Польше упали украинские ракеты С-300

Фото: Минобороны РФ

В Польше упали одна или две украинские ракеты С-300, сообщило в четверг, 17 ноября, издание The Washington Post со ссылкой на информацию разведки США.

— (Взрывы в Польше были вызваны — прим. «ВМ») одной или, возможно, двумя украинскими зенитными ракетами С-300, которые отклонились от курса, — говорится в материале газеты.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Телеканал CNN заявил, что Украина сообщила США и другим западным союзникам, что ВСУ задействовали средства ПВО рядом с местом падения ракет в Польше в период времени, совпадающий с параметрами инцидента на территории страны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение в том, что упавшая ракета не была украинской.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.