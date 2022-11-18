Синоптик Вильфанд предупредил о метели в Москве 18 ноября

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице 18 ноября ожидается метель, водителям стоит подготовиться к гололедице и заносам на дорогах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Москвичам стоит ожидать проблем с погодой. Дело в том, что перемещающийся с юга циклон забрасывает в столицу воздушные массы с северо-востока и востока. Именно поэтому будет сильный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Кроме того, будет идти снег. В первой половине дня умеренный, а потом начнет усиливаться. Сочетание снега и ветра приведет к небольшой метели, — сообщил синоптик.

Согласно прогнозу, температура в пятницу будет соответствовать погоде, которая обычно наблюдается во второй половине декабря, например, новогодней ночью.

— В пятницу нас ждет холодная зимняя погода. Температура будет на 3-4 градуса ниже нормы. Это погода второй половины декабря. В Москве ночью ожидается минус 5–7 градусов. А в области — до минус 10. Дневные температуры тоже невысокие: минус 4–5 градусов, а в области — до минус 7, — заключил Вильфанд.

Кроме того, в столичном регионе продлили предупреждение о метели и гололедице до 9 часов 19 ноября.

Также глава Гидрометцентра рассказал «ВМ» о погоде в Москве на выходных.