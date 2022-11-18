Чат-бот помог врачам Москвы узнать о здоровье пациентов более 1,4 миллиона раз

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Чат-бот на основе искусственного интеллекта помог столичным врачам узнать состояние здоровья пациентов более 1,4 миллиона раз, сообщил заместитель главы городского департамента здравоохранения Илья Тыров в пятницу, 18 ноября.

— Чат-бот задает пациенту вопросы относительно его состояния по определенному алгоритму и передает ответы специалисту, который благодаря заранее известным ему жалобам пациента сможет на приеме больше времени уделить диагностике и лечению. Сервис предлагает пациенту рассказать о своем самочувствии сразу после онлайн-записи на прием. На сегодня москвичи передали жалобы на свое здоровье с помощью чат-бота уже более 1,4 миллиона раз, — сказал Тыров.

Чат-бот интегрирован с сервисами записи на прием единой цифровой платформы московского здравоохранения и не требует установки дополнительных приложений. Пациентам приходят СМС-сообщения со ссылкой на опрос сразу после записи на прием.

Во время беседы с чат-ботом необходимо указать жалобы и ответить на уточняющие вопросы. После этого пациенты могут внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе — это уже сделали более 270 тысяч москвичей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Искусственный интеллект активно используется в современной медицине, особенно в нейрохирургии при планировании сложных оперативных вмешательств. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил невролог и нейрохирург Рустем Гайфутдинов. По словам эксперта, благодаря новейшим устройствам МР-диагностики и технологиям искусственного интеллекта сегодня удается локализовать функциональные зоны мозга.