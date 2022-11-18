Транспорт Москвы подготовили к зиме

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Подготовка столичной транспортной системы к зимнему периоду завершилась, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в пятницу, 18 ноября.

— Мы подготовили метро к работе зимой, чтобы поездки пассажиров оставались комфортными в снежную и холодную погоду. В любой момент к уборке снега готовы приступить 1,4 тысячи сотрудников и более 180 единиц техники. Также мы вернули в вестибюли двойные двери, перевели кондиционеры в поездах в зимний режим, на входах и выходах станций включаем тепловые завесы, — сказал Ликсутов.

Кроме того, на спусках в метрополитен и открытых станциях подземки сотрудники дептранса начали включать обогрев ступенек и инфракрасные обогреватели.

Электробусы и автобусы также подготовили к зиме: проверили уплотнители дверей, окон и люков, протестировали системы отопления и климат-контроля, а также провели занятия по управлению транспортом в зимнее время с водителями.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что по 131 особо востребованному маршруту начали курсировать 185 дополнительных автобусов и электробусов.

До этого сообщалось, что коммунальные службы Москвы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме.