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Москвичам напомнили об изменении расписания поездов на МЦД-2 с 19 по 20 ноября

Георгий Соланович
Город
Москвичам напомнили об изменении расписания поездов на МЦД-2 с 19 по 20 ноября
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Расписание поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с 01:30 19 ноября до 04:30 20 ноября в связи со строительством МЦД-4, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 18 ноября.

— На центральном участке от станции Рижской до Курской, а также на Курском направлении МЖД от станции Царицыно до Курского вокзала интервалы движения поездов увеличат до одного часа. Часть электричек проследуют укороченными маршрутами от/до станции Царицыно с увеличенными интервалами от 15 минут, — пояснили в пресс-службе.

На Рижском направлении интервалы движения поездов увеличат до 30 минут, при этом часть поездов со стороны платформы Нахабино будет следовать по укороченному маршруту от и до Курского и Рижского вокзалов, а также станции Стрешнево.

В выходные в связи со строительством МЦД-4 на 27 часов закроют один из главных путей от Курского вокзала до станции Люблино.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что на время ограничений для проезда будут доступны альтернативные маршруты: наземный транспорт, Люблинско-Дмитровская и Серпуховско-Тимирязевская линии метро, а также Павелецкое направление МЖД.

До этого стало известно, что специалисты собираются завершить работы по реконструкции остановочных пунктов Мещерская и Переделкино до конца года в рамках формирования маршрута МЦД-4.

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