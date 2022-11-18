Медицина будущего уже сегодня: больница имени Вересаева отмечает 85-летие

Фото: Официальный сайт Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева

Городская клиническая больница имени В. В. Вересаева отмечает 85 лет со дня основания. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы в пятницу, 18 ноября.

— За прошедшие годы больница прошла большой путь развития, став одним из крупнейших многопрофильных учреждений Москвы. Очень символично, что уже через несколько месяцев, с открытием нового скоропомощного стационарного комплекса, она перейдет к следующему этапу своей истории, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Главный врач больницы Игорь Парфенов отметил, что учреждение сегодня является одним из флагманов системы здравоохранения Москвы. Больница ежегодно помогает более 50 тысячам москвичей, а амбулаторную помощь получают почти полмиллиона пациентов.

История клиники начинается с 30-х годов прошлого столетия. Тогда она представляла собой небольшой деревянный дом, единственный сотрудник которого помогал поселенцам рабочего поселка при Лианозовском электромеханическом заводе.

Сегодня же в состав больницы входят пять лечебных корпусов, поликлиника, два роддома и 13 женских консультаций. Штат всех ее филиалов состоит из 2,5 тысячи человек, а лечение здесь проходят порядка 50 тысяч человек ежегодно. В следующем году на базе больницы начнет работу инновационный скоропомощной стационарный комплекс.

К 85-летию со дня основания городская клиническая больница им. В. В. Вересаева запустила онлайн-спецпроект. В его основу легли уникальные архивные документы и фотографии, рассказывающие о почти вековой истории учреждения.

Накануне Анастасия Ракова сообщила, что столичное медицинское сообщество разработало алгоритмы оказания помощи при онкологических заболеваниях — клиентских путей — от диагностики до завершения наблюдения. По ее словам, технология представляет собой понятные и подробные инструкции для врачей и пациентов.