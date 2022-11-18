Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ до 27 ноября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 27 ноября. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 18 ноября.

Ограничения распространяются на авиагавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре и в других городах.

— Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные российские аэропорты продолжают работать в штатном режиме.

Об изменениях в расписании работы аэропортов рекомендуется узнавать на официальных сайтах компаний и авиагаваней.

С 30 октября авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять рейсы по зимнему расписанию до 25 марта 2023 года. Наиболее интенсивная частота полетов запланирована на следующих направлениях из аэропорта Шереметьево: Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург и Минеральные Воды.

«Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, какие направления доступны для россиян, сколько могут стоить туры и есть ли какие-то особенности при оформлении визы.