«Инновации и милосердие»: Больница имени Вересаева отмечает 85-летие

Фото: Пресс-служба соцкомплекса Москвы

Городская клиническая больница имени Вересаева отмечает 85 лет со дня основания, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 18 ноября.

На сегодняшний день в состав медучреждения входит стационар из пяти лечебных корпусов, поликлиника, два роддома и 13 женских консультаций. В штате больницы работают 2,5 тысячи сотрудников, лечение проходят порядка 50 тысяч человек ежегодно.

— За прошедшие годы больница прошла большой путь развития, став одним из крупнейших многопрофильных учреждений Москвы. Очень символично, что уже через несколько месяцев, с открытием нового скоропомощного стационарного комплекса, она перейдет к следующему этапу своей истории, — отметила Ракова.

Она напомнила, что ГКБ имени Вересаева оказалась в числе шести клиник, на базе которых заработают современные скоропомощные корпуса.

По словам главного врача учреждения Игоря Парфенова, больница — «медицинский комплекс будущего, который работает уже сегодня». Клинике доверяют разработку алгоритмов лечения и диагностики, а также позволяют участвовать в научных исследованиях по программе грантов столичного департамента здравоохранения.

К 85-летию со дня основания клиническая больница запустила онлайн-спецпроект, в основу которого легли архивные документы и фотографии, рассказывающие об истории учреждения. Кроме того, в проекте представлены все руководители, когда-либо возглавлявшие больницу.

До этого Ракова сообщила, что столичное медицинское сообщество разработало алгоритмы оказания помощи при онкологических заболеваниях — клиентских путей — от диагностики до завершения наблюдения.