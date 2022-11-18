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Суд оправдал охранника «Ельцин Центра», пририсовавшего на картине глаза

Полина Долганова
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Суд оправдал охранника «Ельцин Центра», пририсовавшего на картине глаза
Картина Анны Лепорской «Три фигуры» / Фото: Ельцин-центр

Суд полностью оправдал охранника «Ельцин Центра» Александра Васильева, который пририсовал глаза на картине ученицы художника Казимира Малевича Анны Лепорской. Об этом стало известно в пятницу, 18 ноября.

— Суд в апелляционной инстанции отменяет приговор первой инстанции в связи с отсутствием состава преступления, суд также отменяет назначенные Васильеву принудительную меру лечения и 180 часов обязательных работ, а также отменяет подписку о невыезде, — заявил председатель суда Николай Морозов.

По его словам, в деле не имеется доказательств того, что охранник умышленно нанес вред произведению искусства, передает РИА Новости.

8 февраля исполнительный директор «Ельцин-центра» Александр Дроздов заявил, что картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской повредил 60-летний бывший охранник учреждения. «Вечерка» выясняла, зачем ему понадобилось портить полотно.

Инцидент произошел 7 декабря. Тогда во время выставки была повреждена картина Анны Лепорской «Три фигуры»: к лицам изображенных фигур пририсовали ручкой глаза. Чернила проникли в слой краски, полотно сняли и вернули в Третьяковскую галерею на реставрацию, которую оценили в 250 тысяч рублей. Картина была застрахована.

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