Стоматолог Лосев рассказал, почему важно чистить зубы перед сном

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Если пропустить чистку зубов перед сном, то в полости рта будут размножаться бактерии. В дальнейшем это приведет к образованию налета и зубного камня. Об этом сообщил стоматолог Владимир Лосев.

По словам специалиста, чистка зубов является профилактикой различных стоматологических заболеваний, в том числе и кариеса. Поэтому зубы нужно чистить обязательно дважды в день: утром и вечером.

Он отметил, что чистка зубов вечером даже важнее утренней, поскольку за день в полости рта копятся бактерии из остатков пищи, от которых обязательно нужно избавиться. В ночное время слюна, защищающая поверхность зубов, практически не выделяется. Если не почистить зубы, то бактерии будут размножаться в благотворной среде.

Эксперт также посоветовал чистить поверхность языка, передает Life.ru.

Ранее стоматолог-ортопед Вячеслав Коркач призвал регулярно посещать стоматолога, чтобы вовремя проводить качественное лечение зубов и не давать микробам шанса заполнять поврежденные участки зубной эмали, передает Царьград.

Стоматолог Владимир Лосев в комментарии «Вечерней Москве» рассказал, как часто стоит менять зубную щетку и как правильно ей пользоваться.