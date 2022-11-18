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Госинспекция по недвижимости устранила самострой в Богородском районе Москвы

Георгий Соланович
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Госинспекция по недвижимости устранила самострой в Богородском районе Москвы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, 4-я Гражданская улица, 25с4 Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили и устранили нелегальные постройки во дворе жилых домов в Богородском районе Москвы, сообщил начальник надзорного ведомства Иван Бобров в пятницу, 18 ноября.

По его словам, пять нелегальных построек общей площадью 297 квадратных метров были обнаружены во дворе на четвертой Гражданской улице.

— Объекты <...> были построены без разрешительной документации и использовались для ведения хозяйственной деятельности и в складских целях. Земельный участок также не предоставлялся под строительство, разрешения на стройку и ввод объектов в эксплуатацию не выдавались. Приняты меры по пресечению нарушения и освобождению земельного участка, — пояснил Бобров.

По его словам, в настоящий момент демонтаж самостроя завершен. В будущем на этом месте появится газон.

Снос Самострой Район Богородское
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