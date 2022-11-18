Подмосковного предпринимателя подозревают в уклонении от налогов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Генерального директора фирмы из Подмосковья подозревают в уклонении от налогов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 18 ноября.

По ее словам, руководитель фирмы, которая базируется в городе Домодедово, с января 2016 по декабрь 2018 года прикреплял к бухгалтерским отчетам фиктивные документы о сделках с подставными фирмами, чтобы снизить необходимые выплаты по налогам на прибыль.

Вскоре факт обмана вскрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». Ущерб от действий руководителя составил 111 миллионов 484 тысячи рублей.

Следователи допросили свидетелей, изучили финансовые документы и назначили бухгалтерские экспертизы.

Еще одна история, связанная с налогами, произошла с сетью кафе «Андерсон». Компанией заинтересовались сотрудники МВД и ФНС, так как ее подозревают в уклонении от налогов.