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NYT: Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума Илона Маска

Полина Долганова
Общество
NYT: Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума Илона Маска
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Сотни работников компании Twitter решили уволиться после ультиматума со стороны нового владельца социальной сети Илона Маска. Об этом в пятницу, 18 ноября, пишет издание New York Times со ссылкой на корпоративные источники.

По данным СМИ, по истечении дедлайна, который был назначен на 17:00 по местному времени и на 01:00 по московскому 17 ноября, многие сотрудники приняли решение покинуть компанию и получить пособие.

16 ноября миллиардер Илон Маск выдвинул сотрудникам компании ультиматум. Он поставил своих работников перед выбором: долгая и интенсивная работа или увольнение с трехмесячным пособием. Миллиардер убеждает сотрудников Twitter, что проходным баллом для сохранения работы будет только исключительная продуктивность.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если новый владелец сервиса Илон Маск доверит управление грамотным людям. Не исключено, что соцсеть даже станет нейтральнее по отношению к пользователям. По словам специалиста, Илон Маск имеет все шансы улучшить работу Twitter.

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