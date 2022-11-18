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В России выявили 5546 новых случаев коронавируса за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 5546 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 5546 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в пятницу, 18 ноября.

За указанный период в стране подтвердили 60 летальный исходов от коронавируса. При этом 1136 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за сутки полностью выздоровели 6888 пациентов, отмечается на портале.

В России выявили 5546 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопокоронавирус.рф

Роспотребнадзор предупредил россиян об активизации эпидемического процесса по гриппу, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Там же напомнили о схожести симптомов гриппа и коронавируса на начальном этапе заболеваний, которые могут проявляться в повышенной температуре, кашле и головной боли.

Коронавирус может спровоцировать целый ряд заболеваний, которые наносят все больше вреда при каждом последующем заражении. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, как повторное заражение коронавирусом влияет на здоровье.

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