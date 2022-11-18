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Движение на МКАД на востоке столицы восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на МКАД на востоке столицы восстановили после ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 1-й километр Карта всех событий

Восстановлено движение на МКАД на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 18 ноября.

— Двжиение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Дорожно-транспортное происшествие, о котором идет речь, произошло утром 18 ноября на внутренней стороне 1-ого километра Московской кольцевой автодороги. Столкнулись шесть автомобилей. До ликвидации последствий было занято две полосы из пяти.

Еще одна авария произошла на севере столицы. Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях, из-за чего на некоторое время было задержано отправление общественного транспорта.

МКАД Восточный административный округ (ВАО) Москва ДТП Район Ивановское
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