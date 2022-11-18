Столичных мотоциклистов призвали не выезжать на дороги в минусовую температуру

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Столичным мотоциклистам лучше не выезжать на дороги в минусовую температуру. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу Москве в пятницу, 18 ноября.

— За 10 месяцев ДТП с участием мотоциклистов стало меньше на 16,7 процентов — это на 123 случая меньше, чем год назад. На 30,8 процентов снизилось число погибших. Но аварии все равно случаются, — говорится в сообщении.

Причиной аварии может послужить плохая видимость, длинный тормозной путь или плохое сцепление, поэтому лучше подготовить мотоцикл к «зимовке» и подождать до весны, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

К зимнему сезоне также необходимо подготовить и автомобили. Как именно это сделать, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто. Он отметил, что пора заменить жидкость в бачке омывателя на незамерзающую.

В Москве начался календарный декабрь, который принесет с собой морозы, метель и гололедица в предстоящие выходные. Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», что температурный фон в пятницу соответствует погоде второй половине декабря, например, новогодней ночи.