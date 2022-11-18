Минобороны сообщило о нанесении ударов по объектам военного управления и ОПК Украины

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Российские военные нанесли высокоточные удары по объектам военного управления и ОПК Украины. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщило Минобороны РФ.

— 17 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты, — говорится в сообщении.

В результате удалось поразить производственные объекты, изготовляющие ракетное оружие. Также был ликвидирован арсенал с оружием, который поставил Запад для отправки в войска. После нанесенных ударов нарушилась доставка иностранных вооружений в районы боевых действий, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Недавно российская армия отбила попытки атак военных Украины на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Наступление было остановлено за счет ударов российской авиации и артиллерийского огня.