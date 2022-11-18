Флагманский H&M на Пушкинской закроется 30 ноября

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Флагманский магазин одежды H&M на Пушкинской площади в центре столицы будет закрыт 30 ноября. Об этом говорится в объявлении компании внутри магазина.

По состоянию на 18 ноября большинства товаров в магазине уже нет в наличии, передает газета «Известия».

4 октября шведская компания H&M приступила к закрытию своих магазинов на территории России.

В сентябре сообщалось об опровержении компанией H&M информации о поставках новой коллекции одежды на территорию России. Представители компании подчеркнули, что все функционирующие точки на территории РФ занимаются лишь распродажей оставшегося товара.

Тогда «Вечерняя Москва» в беседе с генеральным директором информационно-аналитического агентства Иваном Федяковым решила выяснить, стоит ли россиянам ожидать полноценного возвращения шведского бренда. По мнению эксперта, данная новость не говорит о том, что компания H&M пытается сохранить свои позиции на российском рынке. Специалист выразил уверенность в том, что компания покинет Россию.