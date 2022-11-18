Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Флагманский H&M на Пушкинской закроется 30 ноября

Полина Долганова
Город
Флагманский H&M на Пушкинской закроется 30 ноября
Фото: shutterstock

Флагманский магазин одежды H&M на Пушкинской площади в центре столицы будет закрыт 30 ноября. Об этом говорится в объявлении компании внутри магазина.

По состоянию на 18 ноября большинства товаров в магазине уже нет в наличии, передает газета «Известия».

4 октября шведская компания H&M приступила к закрытию своих магазинов на территории России.

В сентябре сообщалось об опровержении компанией H&M информации о поставках новой коллекции одежды на территорию России. Представители компании подчеркнули, что все функционирующие точки на территории РФ занимаются лишь распродажей оставшегося товара.

Тогда «Вечерняя Москва» в беседе с генеральным директором информационно-аналитического агентства Иваном Федяковым решила выяснить, стоит ли россиянам ожидать полноценного возвращения шведского бренда. По мнению эксперта, данная новость не говорит о том, что компания H&M пытается сохранить свои позиции на российском рынке. Специалист выразил уверенность в том, что компания покинет Россию.

Пушкинская площадь оборот товаров Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Все мнения
О проекте