«Готовят платформу»: продолжат ли магазины H&M работать в России

Фото: shutterstock

В СМИ распространилась информация о поступлении новой зимней коллекции в российские магазины сети H&M, несмотря на ее уход с рынка в стране. Однако позже это было опровергнуто другим источником. «Вечерняя Москва» в беседе с генеральным директором информационно-аналитического агентства Иваном Федяковым решила выяснить, стоит ли россиянам ожидать полноценного возвращения шведского бренда.

По мнению эксперта, данная новость не говорит о том, что компания H&M пытается сохранить свои позиции на российском рынке.

— Чисто технически они, конечно, могут поставить продукцию из Казахстана на российский рынок, хотя уже и этот канал поставок сопряжен с определенными рисками и сложностями. Потому что Казахстан явно демонстрирует свое нежелание и неготовность в этой санкционной войне быть козлом отпущения. В данном случае я могу предположить, что кто-то из замещающих H&M хочет запустить хайп, готовясь к использованию технологий параллельного импорта. Готовят так называемую подготовительную платформу, чтобы продолжить торговать продукцией шведской компании, — пояснил он.

Специалист уточнил, что официальный уход компании с рынка не означает и ухода ее продукции. Он напомнил, что еще не так давно компания Apple не была официально представлена на российском рынке, но ее изделия продавались в свободном доступе. Однако собеседник «ВМ» предполагает, что H&M хочет заполнить свои магазины ограниченными поставками зимней коллекции во избежание убытков.

— С другой стороны, может быть, из-за последовательного закрытия магазинов идут такие разговоры. И сейчас, чтобы они хоть как-то доработали свой срок, им часть магазинов придется оставить работающими во избежание ссор с арендодателями. Но шортами и футболками торговать они не будут, поэтому им нужно завозить хотя бы часть зимнего сезона на рынок. В целом сам по себе их стратегический ход понятен, компания H&M приняла принципиальное решение о том, чтобы покинуть российский рынок, — сказал он.

Федяков не сомневается в том, что компания покинет Россию.