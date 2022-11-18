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Названы четыре продукта, обладающих бактерицидным эффектом

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы четыре продукта, обладающих бактерицидным эффектом
Фото: depositphotos

Чернослив, горчица, клюква и хурма обладают бактерицидным эффектом и помогают укрепить иммунитет в сезон простуд. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

В черносливе содержится гидротартрат калия, который обладает бактерицидным действием. Потому этот продукт часто добавляют в фарш, чтобы увеличить срок его хранения.

В составе горчицы присутствуют фитонциды, которые подавляют развитие в организме бактерий и вирусов.

Бактерицидными свойствами обладает и клюква. Она содержит фенольные соединения, которые помогают организму бороться с золотистым стафилококком. Золотистый стафилококк становится причиной осложнений при простудах и инфекционных заболеваниях.

Еще один сезонный и очень полезный продукт — это хурма. В продукте содержатся танины — это дубильные вещества, которые обладают противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами, передает «Москва 24».

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала наиболее зависимую от сладкого группу людей. По ее мнению, сладости могут вызвать зависимость у людей, склонных к депрессивным состояниям.

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