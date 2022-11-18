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Жителям столицы рассказали о погоде в ближайшие дни

Анастасия Колоскова

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Жителям столицы рассказали о погоде в ближайшие дни
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве в ближайшие несколько дней ожидается небольшой мороз без существенных осадков. Об этом рассказали синоптики в пятницу, 18 ноября.

Так, в субботу, 19 ноября, в столице будет облачно с прояснениями. Днем ожидается от двух до четырех градусов мороза, ночью — от пяти до семи градусов ниже нуля. Возможно образование сосулек.

В воскресенье, 20 ноября, возможен небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах от минус двух до минус четырех градусов, ночью — от трех до пяти градусов мороза.

Начало следующей рабочей недели будет облачным с прояснениями, без осадков. Днем в понедельник синоптики обещают от двух до четырех градусов мороза, ночью — от минус трех до минус пяти. Во вторник ночью похолодает до минус восьми градусов. Вероятны осадки. В среду, 23 ноября, москвичей ждет облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. Столбики термометров будут колебаться от плюс одного до минус четырех градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», что в столице 18 ноября ожидается метель, водителям стоит подготовиться к гололедице и заносам на дорогах.

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