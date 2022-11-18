Госэкспертиза согласовала проект достройки проблемного ЖК «Легенда»

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Московский фонд защиты прав дольщиков получил положительное заключение государственной экспертизы на все пять корпусов проблемного жилого комплекса «Легенда», по которым заключались договоры долевого участия (ДДУ). Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, принятая мера позволит внести изменения в разрешения на строительство объектов с учетом всех актуальных требований.

— Выполнен огромный объем работы над документами — прежний застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» проектировал жилой комплекс почти 10 лет назад, за это время многие строительные нормы изменились, — пояснил генеральный директор Фонда Александр Гончаров.

Он также добавил, что на сегодняшний день проект будет соответствовать самым актуальным требованиям в части надежности, пожарной безопасности и энергоэффективности.

Комплекс возводится в Троицке, на 42-м километре Калужского шоссе (ТАО). Эксперты одобрили проекты достройки корпусов № 1, 2, 3, 4, 7. В свою очередь корпуса № 5, 6 ДДУ не заключались. Все дело в том, что сами строительные работы на данных объектах не проводились, поэтому заключение экспертизы на них будет оформлено позже.

Пятова отметила, что на текущий момент вопрос, касающийся оформления необходимой документации, решается параллельно с некоторыми строительными работами, чтобы дольщики скорее получили ключи, передает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

До этого стало известно о 700 тысячах квадратных метров объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые ввели в эксплуатацию в Новой Москве за 10 месяцев текущего года.