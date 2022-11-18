Подозреваемому в убийстве женщины на Севастопольском проспекте помогли скрыться с места преступления

Фото: ГСУ СК России по Москве

Мужчине, которого подозревают в убийстве женщины на Севастопольском проспекте, с места преступления помог скрыться знакомый. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в пятницу, 18 ноября.

По ее словам, место преступления подозреваемый покинул при помощи своего знакомого. Пособника в совершении преступления полиция также задержала в Тамбовской области. В ближайшее время мужчин доставят в подразделение ведомства и допросят.

Также Иванова уточнила, что по предварительным данным подозреваемый в убийстве познакомился с погибшей незадолго до совершения преступления. Конфликт между гражданами возник на почве личных отношений, из-за того, что женщина не отвечала мужчине взаимностью.

В распоряжении следствия имеются записи с видеокамер, на которых виден момент совершения преступления.

Убийство, о котором идет речь, произошло недалеко от жилых домов на Севастопольском проспекте. Тело погибшей обнаружили утром 18 ноября с несколькими колото-резаными ранами. Примечательно, что накануне своей гибели женщина обращалась в полицию и рассказывала о том, что ее преследуют.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали в Тамбовской области.