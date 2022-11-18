«Нет никаких фактов»: директор Булановой опроверг слухи о ее замужестве

Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Певица Татьяна Буланова не собирается выходить замуж за своего избранника бизнесмена и бывшего теннисиста Валерия Руднева. Об этом заявил ее директор Константин Сергеев.

— Пост удален, это дезинформация. Никаких комментариев, мы не отвечаем за действия людей, которые не посоветовавшись выкладывают свои посты. Я могу вам сказать, что Татьяна Буланова на Луну улетела, например. Мы все опровергаем, нет никаких фактов, — рассказал он «Комсомольской правде».

Информацию о том, что знаменитость выходит замуж опубликовала накануне ее приятельница. Она поделилась снимком, на котором Буланова позирует с кольцом из платины с танзанитом и круглыми бриллиантами.

До этого стало известно, что популярной певице Клаве Коке сделали предложение руки и сердца. Избранником звезды стал блогер-миллионник Артур Кисловский. Это произошло на съемках нового эпизода популярного шоу «Маска. Танцы», где певица выступает в качестве жюри. Кока поделилась кадрами в своих социальных сетях, где рядом с ней, преклонив колено, стоит молодой человек, держащий в руках обручальное кольцо.