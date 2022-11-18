Стажер украл из салона сотовой связи три телефона

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Из столичного салона сотовой связи украли три телефона. В совершении преступления подозревают стажера. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЗАО в пятницу, 18 ноября.

По данным ведомства, злоумышленник проходил стажировку в магазине на Мичуринском проспекте. В один из рабочих дней мужчина решил похитить три мобильных телефона: один со стойки ресепшен и еще два со склада. Момент кражи попал на видео с камеры наблюдения.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба УВД по ЗАО

Спрятав гаджеты в куртку, мужчина скрылся. Вскоре сотрудники салона обнаружили пропажу и обратились в полицию. Ущерб составил 90 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 21-летнего подозреваемого задержали. На момент поимки он продал похищенное, а деньги потратил.

— На данный момент он находится под подпиской о невыезде, — резюмировал собеседник «ВМ».

Другая кража произошла в одной из частных клиник столицы. Недобросовестный сотрудник украл у пожилой пациентки три миллиона рублей.