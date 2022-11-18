Сотрудник столичной клиники украл у пожилой пациентки три миллиона рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

Сотрудник столичной клиники украл у 73-летней пациентки три миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 18 ноября.

По его словам, пострадавшая обратилась в одну из частных лечебниц в центре столицы и заключила договор. С помощью сотрудника клиники она оплатила услуги, дав свою банковскую карту. Через некоторое время пенсионерка обнаружила, что с ее счета пропало три миллиона рублей, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре полицейские задержали подозреваемого на Нагатинской набережной. Им оказался 32-летний сотрудник клиники, который помогал пациентке оплачивать услуги учреждения. Мужчина запомнил данные карты и в течение нескольких месяцев выводил оттуда деньги, которые после тратил.

Фигурант находится под домашним арестом. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Другая кража в центре столицы произошла в баре. Молодой человек, временно проживающий в городе, украл у посетителя заведения дорогие очки и телефон.