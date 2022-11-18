Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сотрудник столичной клиники украл у пожилой пациентки три миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудник столичной клиники украл у пожилой пациентки три миллиона рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

Сотрудник столичной клиники украл у 73-летней пациентки три миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 18 ноября.

По его словам, пострадавшая обратилась в одну из частных лечебниц в центре столицы и заключила договор. С помощью сотрудника клиники она оплатила услуги, дав свою банковскую карту. Через некоторое время пенсионерка обнаружила, что с ее счета пропало три миллиона рублей, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре полицейские задержали подозреваемого на Нагатинской набережной. Им оказался 32-летний сотрудник клиники, который помогал пациентке оплачивать услуги учреждения. Мужчина запомнил данные карты и в течение нескольких месяцев выводил оттуда деньги, которые после тратил.

Фигурант находится под домашним арестом. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Другая кража в центре столицы произошла в баре. Молодой человек, временно проживающий в городе, украл у посетителя заведения дорогие очки и телефон.

Пенсионеры частная клиника Москва Деньги МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте