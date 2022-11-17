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Молодой человек украл люксовые очки и телефон у посетителя кафе в центре Москвы

Степан Жирнов
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Молодой человек украл люксовые очки и телефон у посетителя кафе в центре Москвы
Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО города Москвы
Россия, Москва, Плотников переулок Карта всех событий

Молодой человек украл люксовые очки и телефон у посетителя кафе в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в четверг, 17 ноября.

По ее словам, инцидент произошел в заведении, расположенном в Плотниковом переулке. Молодой человек заметил, что посетитель оставил на столе без присмотра телефон и дорогие очки, после чего положил чужое имущество к себе в карман и ушел. Ущерб составил 120 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО города Москвы

Подозреваемого задержал в том же заведении местный участковый на следующий день. Им оказался 23-летний молодой человек, временно проживающий в столице. Похищенные вещи у него изъяли и вернули владельцу.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Другая кража произошла на юго-западе столицы. Мужчина вынес из продуктового магазина товары на сумму 48 тысяч рублей.

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