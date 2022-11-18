Урбанист оценил итоги голосования москвичей по формату празднованию Нового года

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Урбанист Алексей Введенский положительно оценил итоги голосования москвичей в сервисе «Активный гражданин» по теме празднования Нового года в столице. Об этом он рассказал «Вечерней Москве» в пятницу, 18 ноября.

— На протяжении последних лет веселые и красочные новогодние праздники стали не просто традицией, а визитной карточкой щедрой, гостеприимной и хлебосольной Москвы. Отказаться от них — все равно что отменить карнавал в Венеции или Рио! — отметил специалист.

Он также добавил, что, кроме развлекательной составляющей, проведение подобных праздников является крайне полезным в экономическом плане, поэтому концерты и другие тематические мероприятия наряду с праздничным оформлением города «нельзя назвать расточительством».

— Чтобы посмотреть или поучаствовать в них, в столицу приезжают многие сотни тысяч туристов, которые заполняют московские гостиницы, кафе, рестораны, театры и концертные залы, обеспечивая им хорошую выручку, — подчеркнул Введенский.

Кроме того, эксперт объяснил, что поступление налогов в городской бюджет будет «многократно превышать расходы на организацию праздника».

— Я уверен, что эту традицию нужно продолжить! — заключил урбанист.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 80 процентов участников голосования в «Активном гражданине» поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 29 процентов высказались за обычный формат празднования, а 52 процента предложили на этот раз отказаться от массовых уличных мероприятий.