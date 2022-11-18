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Собянин: Москвичи поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города

Лейла Алиева
Город
Собянин: Москвичи поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Участники проекта «Активный гражданин» приняли решение о формате празднования Нового года в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 ноября.

— Всего свое мнение высказали около 300 тысяч человек. 29 процентов высказались за обычный формат празднования, а 52 процента предложили на этот раз отказаться от массовых уличных мероприятий, — рассказал он.

По словам Собянина, целесообразно будет отказаться от проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году. При этом столицу украсят к праздникам, написал мэр в своем блоге.

Собянин добавил, что встречу Нового года в столице посвятят «нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома».

До этого мэр предложил горожанам принять решение о праздновании Нового года в столице с помощью онлайн-голосования в проекте «Активный гражданин».

Доходы, которые Москва получит от проведения новогодних мероприятий, направят в поддержку специальной военной операции, однако окончательное решение примут горожане.

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