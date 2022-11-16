Собянин предложил направить доходы от новогодних мероприятий в Москве на поддержку СВО

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Доходы, которые столица получит от проведения новогодних мероприятий, направят в поддержку специальной военной операции, однако окончательное решение примут горожане. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Поэтому так сказать однозначно, что мы находимся в сложной ситуации, страна, по сути дела, воюет, и поэтому все праздники надо отменить, на мой взгляд, это не так. Но, тем не менее, люди должны сами определиться, — заявил он.

По словам мэра, выручка, полученная городом за новогодние и рождественские мероприятия, будет намного больше суммы, которую получилось бы сэкономить на отказе от праздников.

Он напомнил, какой удар по бизнесу в столице был нанесен во времена ограничений на фоне пандемии коронавируса. Тогда доходы малого и среднего бизнеса падали до 30 процентов. Не следует повторять подобное, передает слова Собянина РИА Новости.

До этого Собянин сообщил, что сегодня тысячи граждан России ведут боевые действия, направленные на защиту независимости страны. В связи с этим горожанам предстоит определить, нужно ли проводить празднование Нового года в столице или нет.

30 ноября мэр Москвы примет участие в прямом эфире телеканала «ТВ Центр», где будет отвечать на актуальные вопросы о развитии города. Для того чтобы задать вопрос, необходимо указать свое имя, адрес электронной почты и выбрать тему, которая вас интересует.