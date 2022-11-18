Москвовед объяснил, почему важно украсить столицу к Новому году

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Праздничные новогодние украшения на улицах столицы подарят москвичам хорошее настроение и ощущение праздника. Об этом «Вечерней Москве» рассказал москвовед, радиоведущий, заместитель председателя комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты города Москвы, главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов.

По словам специалиста, яркие акценты на улицах города уже много лет используют, чтобы наладить эмоциональное состояние жителей и спасти их от серых будней.

— Много лет назад английские художники и ученые придумали, как улучшить настроение у людей, живущих в городе, в котором около 100 дней в году очень солнечно и ярко. Они поняли, что необходимо сделать акцент на ярких цветовых пятнах. Тогда Уильям Морис и несколько ученых предложили размещать произведения искусства на городских улицах. Этот тренд подхватили и в России. Как вы знаете, в Москве очень большое число строений украшено мозаичными панно. Они дают человеку возможность отвлечься от серых будней и почувствовать себя чуть-чуть иначе, — считает Смирнов.

Московед заверил, что новогодние украшения будут способствовать ощущению праздника у жителей, несмотря на все происходящие события:

— Нам очень важна эстетика в меcте, в котором мы живем, а также предощущение праздника. Именно поэтому любая праздничная иллюминация, украшение города, сама подготовка к Новому году стимулируют нас на изменение настроения в положительную сторону. Какими бы ни были наши трудовые будни, что бы ни происходило в этот момент в нашей жизни, предощущение праздника просто необходимо нам как ориентир. Исходя из таких общечеловеческих позиций, я считаю, что Москву нужно украсить к Новому году.

Эксперт добавил, что украшение центральных улиц и многих других районов столицы, где власти города активно над этим работают уже несколько лет, настраивает людей на праздничный лад.

Участники проекта «Активный гражданин» приняли решение о формате празднования Нового года в столице. Свое мнение высказали около 300 тысяч столичных жителей. 29 процентов высказались за обычный формат празднования, а 52 процента предложили на этот раз отказаться от массовых уличных мероприятий. Поэтому город откажется от запуска фейерверков и проведения больших уличных концертов в этом году. При этом Москву украсят к праздникам. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 ноября.