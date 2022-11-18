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Эксперт объяснил, чего стоит ожидать от расследования ЧП на «Северных потоках»

Игорь Синельников
Лейла Алиева

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Эксперт объяснил, чего стоит ожидать от расследования ЧП на «Северных потоках»
Фото: shutterstock

Результаты расследования теракта на «Северных потоках» могут быть неожиданными, но не стоит ожидать, что кто-то понесет за это ответственность. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» военный эксперт Владимир Гундаров.

Падение украинской ракеты на территории Польши, в результате которого никто не признал своей вины, является ярким примером, отметил эксперт. Еще один пример — инцидент с ошибочно сбитым Украиной российским авиалайнером в 2001 году, который также замяли.

По словам Гундарова, Европа просто постарается меньше вспоминать об инциденте на «Северных потоках».

— Если бы здесь был российский след, можно было бы о чем-то говорить. Ясное дело, на нас несколько тысяч санкций повешено — придумали бы что-нибудь еще. Но этим никто заниматься не будет. Неслучайно все три страны — Дания, Швеция и Германия — засекретили все данные и отказались сотрудничать друг с другом, — заключил эксперт.

Также военный эксперт объяснил «ВМ», какие улики могли найти на месте взрыва трубопроводов и какое влияние они могут оказать на ход расследования.

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