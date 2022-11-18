Расписание поездов на Киевском направлении изменится с 19 ноября

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На Киевском направлении изменится расписание поездов с полуночи 19 ноября до 04:00 20 ноября. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, некоторые поезда будут отменены, а у других изменятся остановки на участке от Киевского вокзала до Апрелевки. Интервалы движения составов будут увеличены на отельных участках до 40 минут.

Время работы в свою очередь будет сокращено: например, последний поезд с Киевского вокзала отправляется 19 ноября в 23:47. Кроме того, сообщается о корректировке расписания некоторых рейсов поездов «Аэроэкспресс» во Внуково.

— В рамках подготовки инфраструктуры к запуску D4 «Киевско-Горьковский» строят дополнительные главные пути — для этого на участке от Крекшина до Апрелевки на 28 часов будет закрыт путь «на Москву». В это время поезда на участке будут ездить в реверсивном режиме, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что расписание поездов на втором маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится с 01:30 19 ноября до 04:30 20 ноября в связи со строительством МЦД-4.