Движение на Дмитровском шоссе восстановили после ДТП

Восстановлено движение на Дмитровском шоссе после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 18 ноября.
— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла на путепроводе Платформа Марк. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. Движение в сторону центра было затруднено и осуществлялось по двум полосам из четырех.
Еще одно ДТП произошло на северо-востоке столицы. На Енисейской улице в районе дома № 19 загорелся легковой автомобиль.