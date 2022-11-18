Движение на Дмитровском шоссе восстановили после ДТП

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Россия, Москва, путепровод Платформа Марк Карта всех событий

Восстановлено движение на Дмитровском шоссе после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 18 ноября.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на путепроводе Платформа Марк. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. Движение в сторону центра было затруднено и осуществлялось по двум полосам из четырех.

Еще одно ДТП произошло на северо-востоке столицы. На Енисейской улице в районе дома № 19 загорелся легковой автомобиль.