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Избившему Прилучного калининградцу назначили исправительные работы

Евгений Жуков
Происшествия
Избившему Прилучного калининградцу назначили исправительные работы
Фото: Telegram / Калининградский областной суд

Ленинградский районный суд Калининграда приговорил к одному году и пяти месяцам исправительных работ владельца клуба «Завод» Владимира Семенова за нанесение травм актеру Павлу Прилучному. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

— Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), на основании которой ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 5 месяцев с удержанием 15 процентов заработной платы в доход государства, — передает Telegram-канал Калининградского областного суда.

Суд также постановил взыскать с Семенова 1 млн рублей в пользу Прилучного за процессуальные издержки, добавил ТАСС.

Избившему Прилучного калининградцу назначили исправительные работы Фото: Telegram / Калининградский областной суд

19 октября актер Павел Прилучный поделился воспоминаниями о потасовке, в которой он принял участие на съемках новой части «Мажора» осенью 2020 года. Тогда его избил бизнесмен Владимир Семенов. Актер признался, что совершенно не ожидал, что на него набросятся с кулаками.

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