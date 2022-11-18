Избившему Прилучного калининградцу назначили исправительные работы

Фото: Telegram / Калининградский областной суд

Ленинградский районный суд Калининграда приговорил к одному году и пяти месяцам исправительных работ владельца клуба «Завод» Владимира Семенова за нанесение травм актеру Павлу Прилучному. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

— Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), на основании которой ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 5 месяцев с удержанием 15 процентов заработной платы в доход государства, — передает Telegram-канал Калининградского областного суда.

Суд также постановил взыскать с Семенова 1 млн рублей в пользу Прилучного за процессуальные издержки, добавил ТАСС.

Фото: Telegram / Калининградский областной суд

19 октября актер Павел Прилучный поделился воспоминаниями о потасовке, в которой он принял участие на съемках новой части «Мажора» осенью 2020 года. Тогда его избил бизнесмен Владимир Семенов. Актер признался, что совершенно не ожидал, что на него набросятся с кулаками.