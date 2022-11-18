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Видео с убийством российских военнопленных изучает ООН

Анастасия Колоскова
В мире
Видео с убийством российских военнопленных изучает ООН
Фото: МИД РФ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) изучает видео с лежащими на земле убитыми российскими военными. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила представительница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.

— Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их, — отметила собеседница агентства РИА новости.

18 ноября в Сети распространился видеоролик, запечатлевший, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

В ведомстве подчеркнули, что зверские убийства стали распространенной практикой украинских вооруженных сил, которая поддерживается киевским режимом и откровенно не замечается его западными партнерами.

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