Причиной смерти Брюса Ли назвали обильное питье воды

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Причиной смерти актера и мастера боевых искусств Брюса Ли стало чрезмерное употребление воды. К такому выводу пришли испанские ученые, исследование которых опубликовало издание Clinical Kidney Journal.

Исследователи проанализировали образ жизни актера, его привычки и результаты вскрытия, согласно которым смерть Ли наступила в связи с отеком мозга. Ученые из мадридского университета убеждены, что это случилось из-за задержки жидкости в организме, которая резко снижает содержание натрия в крови до критического уровня. Состояние может быть вызвано болезнью или обильным употреблением воды.

Ученые обратили внимание на то, что Брюс Ли был любителем марихуаны, которая могла способствовать усилению жажды. Помимо этого, выведению жидкости из организма актера препятствовали рецептурные препараты, острая почечная недостаточность и большие физические нагрузки, считают эксперты.

Брюс Ли ушел из жизни в 1973 году в Гонконге в возрасте 32 лет. Существует версия, что к его смерти привело употребление препарата «Экваджестик», передает Lenta.ru.

Врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила, что во время сна человек теряет до полулитра воды, поэтому выпитый утром стакан воды не только помогает взбодриться, но и восполнить водный баланс.