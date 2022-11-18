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Музей Победы сохранил письма прославленного командарма Михаила Лукина

Анастасия Колоскова
Город
Музей Победы сохранил письма прославленного командарма Михаила Лукина
Фото: пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В фондах Музея Победы сохранилась уникальная коллекция писем легендарного командующего армией Михаила Лукина. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

— Человек удивительной судьбы, герой Великой Отечественной, прошедший немецкие концлагеря. Его имя высечено на мраморных плитах в Зале Славы Музея Победы, — говорится в сообщении.

18 ноября 2022 года исполнилось 130 лет со дня рождения Лукина. В музее отметили, что его письма наполнены верой в Победу над фашистами. Кроме того, в них чувствуется забота о семье, жене и дочери.

— Дела были жаркие: каждую пядь земли продали дорогой для фашистских гадов ценой… Я твердо верю и прошу тебя верить, что, невзирая ни на что, мы скоро нанесем врагу смертельный удар, — цитирует одно из посланий командарма пресс-служба музея.

В одном из боев Лукин потерял ногу и был взят в плен. Спецслужбы Третьего рейха безуспешно пытались склонить его к предательству. Командарма освободили из концлагеря Моссбург в мае 1945 года.

В октябре 1993 года генерал-лейтенанту присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно.

Накануне в Музее Победы отметили 30-летие Совета ветеранов ЗАО Москвы. Глава совета генерал-лейтенант Виталий Скрябин сообщил, что в Западном округе столицы проживают свыше 300 фронтовиков.

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