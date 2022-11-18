В Музее Победы отметили 30-летие Совета ветеранов ЗАО Москвы

Фото: Музей Победы

Свыше 300 фронтовиков проживают на Западе столицы. Об этом рассказал глава Совета ветеранов ЗАО генерал-лейтенант Виталий Скрябин.

Соответствующее заявление он сделал в ходе празднования 30-летия Совета. Мероприятие состоялось в стенах Музея Победы 17 ноября.

Церемонию празднования открывал оркестр Московского кадетского музыкального корпуса школы № 1770. Позже наряд почетного караула внес в музей российский флаг, знамена Москвы и Западного округа.

— Мы — дети победителей. Они победили в войне, восстановили страну, отправили человека в космос. Наше поколение тоже показало себя как защитники и строители, — отметил Скрябин.

По его словам, Совет ветеранов ЗАО является самой многочисленной в Москве подобной организацией и насчитывает свыше 70 тысяч граждан. При этом 4,7 тысячи из них являются ветеранами Великой Отечественной войны, а 332 — фронтовиками.

9 ноября в Музее Победы прошел концерт «Вместе целая страна». Большой детской хор имени Попова исполнил песни о Великой Отечественной войне, о любви к стране, а также другие тематические композиции. Помимо этого, на концерте был показан яркий номер в исполнении шоу-балета «Фестиваль».