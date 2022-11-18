В Госдуме готовят новые формы поддержки ведущих свое хозяйство селян и фермеров

Фото: пресс-служба Государственной думы

Объединение личных подсобных хозяйств на селе и малых фермеров в сельхозкооперативы обсудили в Госдуме на круглом столе, организованном заместителем председателя комитета по аграрным вопросам Юлией Оглоблиной (фракция «Единая Россия»). Депутат вместе с федеральными и региональными экспертами, фермерами и владельцами кооперативов рассмотрела действующие форматы поддержки селян, ведущих свое хозяйств, а также собравшиеся обсудили новые инициативы.

— Личные подсобные хозяйства — это половина урожая овощей в России, но с каждым годом этот показатель снижается. Без кооперации остановить такую тенденцию будет сложно. Сельхозкооперация важна в сохранении и развитии сел и деревень. Сейчас действует много мер поддержки, которые малые хозяйства используют для производства продукции, но проблема остается с ее сбытом. Поэтому нужно внедрять и другие форматы, которые в том числе станут дополнительным стимулом для создания сельскохозяйственных кооперативов, — отметила Оглоблина.

По мнению Юлии Оглоблиной, основной задачей в настоящее время является организация систематичного сбыта произведенной селянами продукции с помощью созданных объединений. В ходе круглого стола были выработаны две концепции развития сельскохозяйственной кооперации. Первая включает в себя развитие государственно-частного партнерства в создании специальных оптово-распределительных центров, которые смогут принимать произведенную селянами продукцию. Вторая подразумевает включение крупных аграрных предприятий, которые смогут предлагать бизнес-стартапы для желающих работать в кооперации малых товаропроизводителей.

Парламентарий также отметила, что важную роль должно сыграть информирование населения о возможностях сельскохозяйственных кооперативов и преимуществ таких объединений.

— В прошлом году в своем родном регионе, Республике Мордовия, при поддержке главы Артема Здунова мы запустили «Школу кооперации», в которой обучали ЛПХ и фермеров возможностям таких объединений. Благодаря тому, что мы их вели на всех этапах, было зарегистрировано три новых кооператива. Работа по развитию этого направления продолжится, — сказала Оглоблина.

Депутат отметила, что для активного развития сельскохозяйственной кооперации и, как следствие, поддержки личных подсобных хозяйств необходимы решения на федеральном уровне и активная позиция региональных властей.

— Сейчас особенно оголились проблемы из-за разобщенности и невозможности вместе решать многие проблемы. Пришло время объединяться, — подчеркнула парламентарий.

До этого Юлия Оглоблина выступила с предложением собирать молодежные сельхозбригады для работы в АПК.