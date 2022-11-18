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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до 22 ноября

Евгений Жуков

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до 22 ноября
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Московском регионе до вторника, 22 ноября. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— «Желтый» — погода потенциально опасна. Гололедно-изморозевое отложение, на дорогах местами гололедица. Период предупреждения — до 12:00 22 ноября, — передает официальный сайт Гидрометцентра.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в Москве начался календарный декабрь, поэтому жителей столицы ожидают морозы, метель и гололедица в предстоящие выходные.

По словам эксперта, температурный фон 18 ноября соответствует погоде второй половине декабря, например новогодней ночи.

При падении в гололед можно получить различные травмы, однако существует несколько способов защиты, которые помогут избежать их. Об этом рассказал травматолог Константин Терновой во время беседы с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, чаще всего травмируются области шейки бедра, лучевой кости и лодыжки. Также можно получить черепно-мозговую травму, особенно если у падающего нет головного убора.

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