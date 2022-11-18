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Spiegel: Дело Усманова вызвало разногласия между Германией и Узбекистаном

Юлия Курганова
В мире
Spiegel: Дело Усманова вызвало разногласия между Германией и Узбекистаном
Фото: roscongress / Михаил Киреев

Дело, в рамках которого российского предпринимателя Алишера Усманова подозревают в ФРГ в отмывании денег, вызвало политические разногласия между Германией и Узбекистаном. Об этом сообщается в пятницу, 18 ноября, в немецком издании Spiegel.

Уточняется, что после обыска на якобы принадлежащих бизнесмену виллах в Тегернзее прошли «переговоры между немецкими и узбекскими дипломатами». По данным газеты, власти Узбекистана в сентябре вызвали посла ФРГ в Ташкенте для обсуждения прошедших обысков. Дело Усманова дошло и до самых высоких кругов в Берлине. Также эту тему поднимал узбекский посол с представителями министерства иностранных дел Германии, еще он пытался попасть на прием в управление уголовной полиции, но ему это не удалось, сообщается в издании.

Проведение обысков было связано с тем, что Усманова подозревают «в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов». Так, согласно информации Spiegel, в период с 2014 по 2022 год бизнесмен якобы уклонился от уплаты налогов на сумму около 555 миллионов евро.

Европейский союз 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже он обжаловал данные санкции, его иск зарегистрирован в суде Евросоюза в Люксембурге 29 апреля. Пресс-секретарь Усманова отвергает все обвинения. МИД Германии в ответ на запрос издания заявил, что не комментирует содержание дипломатических переговоров.

В марте власти Германии конфисковали яхту Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов. Уточняется, что 156-метровую яхту Dilbar конфисковали в Гамбурге на севере ФРГ.

Усманов купил эту яхту в 2016 году за 600 миллионов долларов у немецкого судостроителя Lürssen, который строил ее для него на заказ около пяти лет. Компания называет ее одной из самых сложных яхт, когда-либо построенных, как с точки зрения размеров, так и технологий. Это самая большая в мире моторная яхта по валовому тоннажу, на Dilbar самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, а также две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал.

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