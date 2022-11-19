Ходченкова может вскоре выйти замуж за богатого бизнесмена с Ямала

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Светлана Ходченкова усердно скрывает личную жизнь. Но СМИ нашли подтверждение того, что артистка уже давно не одна и вскоре может официально оформить отношения с избранником.

Стало известно, что звезду хотят позвать замуж. Ее тайный поклонник балует возлюбленную путешествиями и дорогими подарками.

Ходченкова не привыкла афишировать романы. Однако о предпринимателе с Ямала, который ухаживает за актрисой, удалось узнать немного больше.

Павел Манченко, как и сама знаменитость, является владельцем квартиры на 71-м этаже в «Москва-Сити». Мужчина уже два года встречается с Ходченковой. Влюбленные очень счастливы, поэтому их свадьба может оказаться не за горами.

— В августе он устроил для актрисы путешествие по ее любимой Франции. Пара гуляла по Бордо, вдыхала свежий бриз на берегу Бискайского залива, наслаждалась фуа-гра в Новой Аквитании и исколесила на велосипедах винодельческую коммуну Сент-Эстеф, — рассказали знакомые звезды изданию «Экспресс газета».

В январе Ходченкова позировала топлес. Фото 38-летней звезды появилось на обложке февральского журнала Tatler. На снимке она позировала в юбке, а грудь прикрыла своими длинными волосами.