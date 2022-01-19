«Восторг»: Светлана Ходченкова снялась топлесс для обложки журнала

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актриса Светлана Ходченкова позировала топлесс. Фото 38-летней звезды появилось на обложке февральского журнала Tatler. На снимке она позировала в юбке, а грудь прикрыла своими длинными волосами.

В новом выпуске издания знаменитость рассказала о своем опыте работы в Голливуде и продюсерском дебюте. В начале февраля в прокат выйдет психологический триллер «Другое имя» режиссера Веты Гераськиной. Ходченкова не только сыграла в фильме главную роль, но и впервые выступила как продюсер.

Поклонники актрисы восхитились снимком и засыпали ее комплиментами.

«Прекрасная Светлана, и спасибо за достойную обложку!»; «Светлана обалденная!»; «Удивительная получилась обложка! Светлана очаровательна, талант!»; «Восторг», — оставили комментарии пользователи.

На днях Светлана Ходченкова показала совершенную фигуру у пилона. Актриса в первый рабочий день 2022 года в своем микроблоге опубликовала мотивирующее фото для тех, кто переедал в праздники. На снимке знаменитость продемонстрировала стройную и подсушенную фигуру.